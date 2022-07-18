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Премьер Шри-Ланки рассказал о влиянии антироссийских санкций на другие страны

Премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе: антироссийские санкции приведут к росту цен

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе рассказал, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в странах третьего мира. Об этом сообщает ТАСС. По словам Викрамасингхе, санкции и ситуация на Украине привели к глобальному продовольственному и топливному кризису.

«Санкции не поставят Россию на колени, но они поставят на колени остальную часть третьего мира», — заявил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что кризис в стране сложился как из-за внутренних проблем, так и из-за внешних факторов, которые в совокупности привели к уровню жизни, при котором до 6 миллионов жителей Шри-Ланки сталкиваются с недоеданием.

Ранее был опубликован указ премьер-министра о введении чрезвычайного положения в стране. Необходимость особого режима вызвана массовыми протестами на фоне дефицита топлива, возникшего из-за крупной задолженности за поставки бензина и дизеля.

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Варвара Кузьмина
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