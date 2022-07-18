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Рабочие разделали барана на московской стройке и попали на видео

Очевидцы сняли на видео, как рабочие разделывали барана на стройплощадке у метро в Москве

Очевидцы сняли на видео, как рабочие разделывали барана на стройплощадке у метро «Ботанический сад» на северо-востоке Москвы. Соответствующие кадры опубликовали в группе «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике видно, как мужчины в оранжевых строительных спецовках подвешивают тушу животного прямо на одном из участков столичной стройки.

Позже выяснилось, что инцидент произошел на территории строящегося бизнес-центра Plaza Botanica. Застройщику доложили о случившемся, он заверил, что провел с рабочими разъяснительную беседу.

Ранее сообщалось, что более 60 мигрантов устроили драку с применением палок и бит на стройке на востоке Москвы. В столичной полиции проводили проверку.

Анна Щербакова
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