Илон Маск назвал условие для снижения стоимости электрокаров Tesla

Илон Маск заявил, что стоимость электромобилей Tesla снизится при «успокоении» инфляции

Глава Tesla Илон Маск назвал основную причину высоких цен на электромобили Tesla. Об этом предприниматель заявил в своем Twitter.

Репортер автомобильного издания Dailycar поинтересовался у Маска, собирается ли его компания снижать цены на электрокары в связи с тем, что пандемия COVID-19 уже не угрожает рынку. Руководитель Tesla заметил, что главным условием снижения стоимости станет положительная ситуация на рынке: «Если инфляция "успокоится", мы сможем снизить цены».

Пользователи Twitter критически оценили заявление Маска. «Вы могли бы просто снизить цены на автомобили», — заметил посетитель сайта под ником @EthanRogati. Пользователь под ником @jshdpk подчеркнул, что Tesla всегда придерживалась позиции, что их продукция должна быть дорогой.

Журналисты телеканала CNBC обратили внимание, что предпосылок для позитивных изменений в экономике не наблюдается. Так, авторы отметили, что индекс потребительских цен вырос на 9,1 процента по сравнению с 2021 годом.

Последний раз Tesla поднимала цены на все свои модели, доступные в США и Китае, в марте. В июне электрокар Model Y с повышенным запасом автономности подорожал с 62 990 до 65 990 долларов.

В середине июля Tesla покинули несколько топ-менеджеров — в том числе руководитель поздравления, занимающегося разработкой автопилота. Ранее источники сообщали, что американский автопроизводитель намерен сократить штат на десять процентов.