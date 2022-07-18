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Россияне резко заинтересовались жильем в одной пляжной стране

Thailand Real Estate: спрос россиян на покупку жилья в Таиланде вырос на 70 процентов

Фото: unsplash

В первой половине 2022 года россияне резко заинтересовались жильем в Таиланде — спрос на покупку недвижимости в пляжной стране вырос на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. К такому выводу пришли аналитики портала Thailand Real Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, в июне текущего года российский интерес к объектам в Таиланде оказался на 113,38 процента выше, чем в тот же месяц в 2021-м, и на 60,1 процента больше показателей первого летнего месяца в 2020-м. При этом среднемесячное количество запросов в 2022 году оказалось на 76,74 процента выше, чем в 2021-м.

Отмечается, что по сравнению с маем 2022-го число запросов от россиян на приобретение недвижимости увеличилось на 6,22 процента — рост был зафиксирован впервые после снижения, которое наблюдали в апреле-мае.

Эксперты портала Thailand Real Estate отметили, что в июле на вторичном рынке Таиланда выставлено на продажу не более 30 объектов стоимостью до пяти миллионов рублей по актуальному на момент написания новости курсу валют.

Ранее специалисты выяснили, что самое дешевое жилье на тайском острове Пхукет можно приобрести за 2,8 миллиона рублей. С подобным бюджетом можно приобрести апартаменты площадью 23 квадратных метра, которые находятся в шаговой доступности от трех популярных у туристов пляжей — Равай, Януи и Найхарн.

Нина Ташевская
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