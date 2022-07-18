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Шойгу дал указание «Востоку» приоритетно поражать дальнобойное оружие Киева

Министр обороны Шойгу указал «Востоку» приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

Фото: РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания группировке «Восток» на приоритетное поражение дальнобойного оружия Киева, из которого ведется обстрел жилых кварталов Донбасса. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Генерал российской армии отметил усиление ударных возможностей группировки и призвал ее командующего в первую очередь поражать высокоточным оружием ракетные и артиллерийские средства большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которых обстреливаются населенные пункты Донбасса, а также осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерном.

Ранее в июле президент России Владимир Путин заявил, что группировки «Восток» и «Запад» должны продолжить выполнять задачи по «ранее утвержденным планам, единому замыслу».

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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