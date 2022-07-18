Шойгу дал указание «Востоку» приоритетно поражать дальнобойное оружие Киева

Министр обороны Шойгу указал «Востоку» приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания группировке «Восток» на приоритетное поражение дальнобойного оружия Киева, из которого ведется обстрел жилых кварталов Донбасса. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Генерал российской армии отметил усиление ударных возможностей группировки и призвал ее командующего в первую очередь поражать высокоточным оружием ракетные и артиллерийские средства большой дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которых обстреливаются населенные пункты Донбасса, а также осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерном.

Ранее в июле президент России Владимир Путин заявил, что группировки «Восток» и «Запад» должны продолжить выполнять задачи по «ранее утвержденным планам, единому замыслу».

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.