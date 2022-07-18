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Рудковская и Расковалова рассказали об украденных подругой миллионах рублей

Дизайнер Яна Расковалова не получила деньги за реализованный в бутиках PODIUM market товар
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российские дизайнер Яна Расковалова и предпринимательница Яна Рудковская раскрыли подробности скандала с бывшей подругой, основательницей благотворительного забега «Бегущие сердца» Полиной Киценко. Посты на тему украденных ею средств появились в Telegram-каналах знаменитостей.

Владелица модного дома YANA рассказала журналистке Мадонне Мур, что с 2013 года предоставляла продукцию собственного бренда для продажи в магазин PODIUM market, которым на тот момент управляла Киценко. По словам Расковаловой, она и множество других дизайнеров так и не получили деньги за реализованный в бутиках товар.

«До сих пор неприятный осадок остался: минус 30 миллионов рублей у нашей компании, — призналась Расковалова. — Были проданы изделия, за которые нам не выплатили деньги. Никаких извинений я не получила».

Рудковская, в свою очередь, подтвердила слова приятельницы. Кроме того, бизнесвумен пожаловалась на то, что бренд ODRI, амбассадором которого она являлась ранее, также потерял на сотрудничестве с PODIUM market более четырех миллионов рублей.

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«Мой совет Полине — вместо того, чтобы искать, кто ее по бартеру отмажет от грязи, для начала просто публично извиниться перед всеми российскими молодыми дизайнерами, которых она кинула, как и нас. Но если мы могли спокойно пережить эти суммы, то ребята были в шоковом состоянии после этого кидка», — пояснила она.

Вдобавок Рудковская прикрепила скриншоты электронного письма, в котором сказано, что официальная общая сумма невыплаченных компанией долгов составляет 180 миллионов рублей. Известно, что магазины PODIUM market закрылись в 2017 году и с того момента ведется процедура банкротства бутиков.

«Каждый раз, когда надумаете прийти/войти в ее [Киценко] новый спортивный/модный/любой другой проект, — помните, что он сделан на украденные деньги. Тех, кто работал с ней в предыдущем бизнесе», — резюмировала инцидент экс-приятельница Киценко журналистка Ксения Собчак.

В марте появилась информация о том, что ушедшие с российского рынка бренды украли у покупателей миллиарды рублей. Россияне массово пожаловались в социальных сетях на то, что закрывшиеся в стране магазины не предоставляют возможность потратить деньги на подарочных картах. Отмечается, что с подобной проблемой столкнулись сотни клиентов, которые суммарно не могут реализовать миллиарды рублей.

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Майя Пономаренко
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