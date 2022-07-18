В трех регионах России пройдет передвижная выставка «Восток-Арт»

Калмыкия, Бурятия и Тыва по очереди примут передвижную выставку «Восток-Арт»

В России пройдет передвижная выставка «Восток-Арт», которую по очереди представят в трех регионах — Калмыкии, Бурятии и Тыве. Об этом сообщает РИА Калмыкия.

Открытие выставки запланировано на 20 июля в Национальном музее имени Пальмова в Элисте (Калмыкия). Второй ее примет Бурятия — экспозицию можно будет увидеть с 7 октября в Национальном музее Республики в Улан-Удэ. Последний пункт проведения мероприятия — Национальный музей имени Алдан Маадыр республики Тыва в Кызыле, в котором выставка откроется 11 ноября.

В проекте будут представлены работы известных мастеров и заслуженных художников Калмыкии, действительных и почетных членов Российской академии художеств и молодых авторов. Его цель — объединение и демонстрация культурных достижений мастеров изобразительного искусства Калмыкии, Бурятии и Тывы, популяризация живописи, укрепление связей между народами и расширение сотрудничества музеев.

Проект реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что в России с 30 июля по 27 августа впервые пройдет фестиваль лотосов — мероприятие объединит три южных региона страны: Астраханскую область, Республику Калмыкия и Волгоградскую область. Гостей ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, выставки и онлайн-квесты.