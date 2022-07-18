Семерых женщин и мужчину обвинили в колдовстве, раздели догола и избили плетьми

Vice: в Перу семерых женщин и мужчину похитили и обвинили в колдовстве

Власти Перу освободили семерых женщин и мужчину, которых обвинили в колдовстве. Об этом сообщает Vice.

Члены сельского патруля похитили жительниц округа Чилия провинции Патас 29 июня. Перуанок удерживали в неволе, их раздели догола, избили плетьми и требовали признаться в том, что они ведьмы. Инцидент получил широкую огласку после того, как в сеть попали ролики, в одном из которых ополченцы допрашивали женщину, подвесив ее за ногу к потолку хижины. На другом видео демонстрировались синяки на теле пожилой жертвы. Издевательства продолжались две недели.

Во вторник, 12 июля, Генеральная прокуратура Перу объявила об освобождении женщин и начале расследования инцидента. В свою очередь, президент сельских патрулей округа Чилия в интервью местным СМИ попытался оправдать действия своих подчиненных. Он заявил, что задержанные признались в колдовстве и обязались переехать в другое место.

После происшествия в Перу началась широкая дискуссия, многие участники которой считают, что сельские патрули должны быть распущены.

Сельские патрули создавались в удаленных регионах страны во второй половине XX века для борьбы с ростом преступности, с которым власти не пытались справиться. В 1980-х годах, когда антиправительственная маоистская группировка «Сендеро Луминосо» начала партизанскую войну простив властей, государство стало способствовать созданию сельских патрулей, чтобы бороться с мятежниками.

Ранее сообщалось, что жительница США, страдающая аллергией на солнечный свет, рассказала о нападках со стороны верующих. 30-летняя Кайли Шафрански рассказала, что представители различных религиозных групп пишут ей в соцсетях о демонической природе ее болезни и обвиняют в колдовстве.