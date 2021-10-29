Женщина с «болезнью вампиров» рассказала о преследованиях религиозных фанатиков

В США женщина с аллергией на солнечный свет рассказала о нападках со стороны верующих

В США женщина с редким генетическим заболеванием, которое вызывает аллергию на солнечный свет, пожаловалась на нападки и преследования со стороны фанатиков из религиозных групп в интернете. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Кайли Шафрански рассказала, что впервые болезнь проявилась, когда ей было 16 лет. После того как девушка сходила в солярий, ее кожа сильно покраснела и начала «отслаиваться кусками». Шафрански обратилась к врачам, которые поставили ей диагноз эритропоэтическая протопорфирия — генетическое заболевание, которое, помимо прочего, проявляется в сильной аллергии на ультрафиолет. В прошлом многие верующие считали, что люди с такой аллергией явились из ада, а сам недуг называли «болезнью вампиров».

У женщины есть старшая дочь Ривер и трехлетние четверняшки. Ривер унаследовала аллергию, хотя в другой форме — она не только светочувствительна, как мать, но еще и страдает от аллергии на солнцезащитный крем. Матери и дочери для выхода на улицу в солнечные дни приходится надевать закрытую одежду, а автомобиль женщине пришлось сильно затонировать.

Шафрански ведет группу в социальных сетях, где рассказывает о болезни и делится советами с собратьями по несчастью. Несмотря на то что большинство пользователей относятся к ее деятельности с пониманием, нашлись и те, кто назвал женщину дочерью сатаны, потому что «только адские создания не переносят света солнца».

«Я получила несколько очень мрачных сообщений, в основном от представителей религиозных групп. Они называли мою болезнь демонической, а моих детей, особенно четверняшек, — плодом колдовства», — рассказывает женщина.

Впрочем, Шафрански старается реагировать на подобные нападки с юмором. «Я не принимаю это близко к сердцу. Понятно, что эти люди просто сумасшедшие. Вообще даже забавно, что подобное может прийти кому-то в голову», — сказала она.

Шафрански считает своим долгом рассказывать о редкой болезни, от которой она страдает, потому что многие люди понятия не имеют, что она вообще существует. «Чем более осведомленными станут люди, тем лучше», — подытожила женщина свой рассказ.

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