Зомби-грибок заставил самцов мух спариваться с трупами самок

ISME: грибок Entomophthora muscae привлекает самцов к трупам зараженных самок

Ученые Копенгагенского университета выяснили, что грибок Entomophthora muscae заставляет самцов мух спариваться с зараженными трупами самок, привлекая насекомых с помощью химических соединений, называемых сесквитерпенами. Результаты исследования опубликованы в журнале ISME.

После того как самка мухи заражается спорами грибка, он начинает выедать жертву изнутри. Примерно через шесть дней грибок подчиняет себе поведение мухи, превращая ее в подобие зомби. Самка залезает на самую высокую точку, где умирает. После этого грибок выделяет сесквитерпены, которые действуют подобно феромонам, вызывая у самцов желание спариваться с трупами. Грибковые споры затем заражают самцов, которых постигает та же участь.

Эксперименты показали, что с течением времени мертвые самки становятся более привлекательными для самцов. В частности, 73 процента самцов мух в исследовании спаривались с тушами самок мух, которые умерли от грибковой инфекции 25–30 часов назад, и только 15 процентов самцов спарились с трупами самок, которые были мертвы в течение 3–8 часов.

Ученые полагают, что грибок или выделяемые им вещества можно использовать для создания феромонных ловушек для борьбы с насекомыми-вредителями.

Entomophthora muscae выживает и распространяется, захватывая и заражая мух. Он выделяет специальные ферменты, которые разрушают тело мухи в течение примерно семи дней. Грибок может выбрасывать зараженные споры со скоростью до десяти метров в секунду.

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