Отправленные на выставку драгоценности на миллиарды рублей похитили неизвестные

CBS News: в Лос-Анджелесе неизвестные похитили ювелирные изделия на миллионы долларов

Полиция США расследует исчезновение драгоценностей, которые ювелиры и коллекционеры отправили на выставку. Об этом сообщает CBS News.

Изделия, которые могут стоить десятки миллионов долларов, были похищены неизвестными из бронированного грузовика, который направлялся в пригород Лос-Анджелеса Пасадену, штат Калифорния. «Это все были ювелирные украшения высшего класса. И они просто растворились в воздухе», — заявил один из ювелиров, ставший жертвой ограбления.

В субботу, 9 июля, украшения выставлялись в калифорнийском городе Сан-Матео. Вечером следующего дня их погрузили в бронированную машину, которая выехала в сторону Лос-Анджелеса. Позже обнаружилось, что ячейки с ценностями пусты. В предоставившей броневик компании Brink заявили, что украденные ювелирные изделия стоят «менее 10 миллионов долларов» (566 миллионов рублей), однако пострадавшие ювелиры утверждают, что стоимость пропавшего достигает 150 миллионов долларов (около 8,5 миллиарда рублей).

Менеджер выставки Бренди Свонсон сообщил, что из машины пропали более 20 ячеек с украшениями, принадлежавшими 18 владельцам. Он также сказал, что многие мастера и коллекционеры лишились буквально всего, потому что отправили на выставку свои полные собрания, составлявшиеся десятилетиями.

ФБР официально подтвердило, что подключилось к расследованию кражи, однако агенты бюро отказались дать СМИ или пострадавшим какие-либо комментарии. Каким именно способом, где и когда воры опустошили броневик, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии ювелир нанял на работу мастера из своей деревни и лишился золота и бриллиантов. Мошенник скрылся, как только получил материалы для работы.