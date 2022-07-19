Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Отправленные на выставку драгоценности на миллиарды рублей похитили неизвестные

CBS News: в Лос-Анджелесе неизвестные похитили ювелирные изделия на миллионы долларов

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Полиция США расследует исчезновение драгоценностей, которые ювелиры и коллекционеры отправили на выставку. Об этом сообщает CBS News.

Изделия, которые могут стоить десятки миллионов долларов, были похищены неизвестными из бронированного грузовика, который направлялся в пригород Лос-Анджелеса Пасадену, штат Калифорния. «Это все были ювелирные украшения высшего класса. И они просто растворились в воздухе», — заявил один из ювелиров, ставший жертвой ограбления.

В субботу, 9 июля, украшения выставлялись в калифорнийском городе Сан-Матео. Вечером следующего дня их погрузили в бронированную машину, которая выехала в сторону Лос-Анджелеса. Позже обнаружилось, что ячейки с ценностями пусты. В предоставившей броневик компании Brink заявили, что украденные ювелирные изделия стоят «менее 10 миллионов долларов» (566 миллионов рублей), однако пострадавшие ювелиры утверждают, что стоимость пропавшего достигает 150 миллионов долларов (около 8,5 миллиарда рублей).

Материалы по теме:
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется» Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
1 июня 2020
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня 2020

Менеджер выставки Бренди Свонсон сообщил, что из машины пропали более 20 ячеек с украшениями, принадлежавшими 18 владельцам. Он также сказал, что многие мастера и коллекционеры лишились буквально всего, потому что отправили на выставку свои полные собрания, составлявшиеся десятилетиями.

ФБР официально подтвердило, что подключилось к расследованию кражи, однако агенты бюро отказались дать СМИ или пострадавшим какие-либо комментарии. Каким именно способом, где и когда воры опустошили броневик, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии ювелир нанял на работу мастера из своей деревни и лишился золота и бриллиантов. Мошенник скрылся, как только получил материалы для работы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Раскрыто решение России по поставкам газа в Европу
Названа причина отмены приквела «Игры престолов»
В Германии заявили о нехватке ресурсов для военной помощи Украине
Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву и пригласил его в гости
Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское
Выявлено воздействие витамина В6 на ментальное здоровье
Кадыров рассказал о грандиозных планах по демилитаризации НАТО
В Москве подешевела аренда одного типа квартир
В США признали невозможность победы Украины в противостоянии с Россией
Путин провел переговоры с лидером Ирана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.