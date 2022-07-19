В российском жилом доме произошел взрыв из-за аэрозоля от насекомых

В Нижнем Новгороде произошел взрыв в пятиэтажном доме из-за аэрозоля от насекомых

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв из-за распыления аэрозоля от насекомых. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в результате взрыва никто не пострадал. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже в доме на улице Баумана. Взрыв не повредил несущие конструкции дома.

В МЧС сообщили о взрыве в доме вечером в понедельник, 18 июля. В пятиэтажном доме обрушилась стена, из двух его подъездов были эвакуированы 37 человек, в том числе шестеро детей.

Ранее в квартире на юге Москвы взорвался электросамокат, из-за чего пострадал один человек — он надышался дымом при пожаре. К возгоранию привел взрыв аккумулятора самоката.