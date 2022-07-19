Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском жилом доме произошел взрыв из-за аэрозоля от насекомых

В Нижнем Новгороде произошел взрыв в пятиэтажном доме из-за аэрозоля от насекомых

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв из-за распыления аэрозоля от насекомых. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в результате взрыва никто не пострадал. Инцидент произошел в квартире на третьем этаже в доме на улице Баумана. Взрыв не повредил несущие конструкции дома.

В МЧС сообщили о взрыве в доме вечером в понедельник, 18 июля. В пятиэтажном доме обрушилась стена, из двух его подъездов были эвакуированы 37 человек, в том числе шестеро детей.

Ранее в квартире на юге Москвы взорвался электросамокат, из-за чего пострадал один человек — он надышался дымом при пожаре. К возгоранию привел взрыв аккумулятора самоката.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину
Двое россиян заживо сгорели в доме в лесу
Украина заявила о скором получение ракет к HIMARS большей дальности
Захарова сочинила анекдот про Зеленского и Кулебу
В России захотели ужесточить подход к малому бизнесу
Поджегшего вагончик с тремя спящими коллегами россиянина осудили на 16 лет
Массовая автоавария с гибелью человека в Москве попала на видео
Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора
В России появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний
В Белоруссии запретили деятельность негосударственных профсоюзов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.