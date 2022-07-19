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Мужчина навсегда отказался от обуви и нашел способ разбогатеть на босых ногах

Британец Джордж Вудвиль отказался от обуви и начал зарабатывать на продаже фото своих стоп

Фото: Shutterstock

Житель Великобритании Джордж Вудвиль навсегда отказался от обуви и нашел способ разбогатеть на босых ногах с помощью платформы OnlyFans. Его история заинтересовала журналистов Mirror.

20-летний британец избавился от 20 пар обуви более десяти месяцев назад, приняв решение ходить босиком всю оставшуюся жизнь. По словам героя материала, данный поступок позволил ему почувствовать свободу и начать бороться с депрессией.

Как сообщается, идея зарабатывать деньги на своих ногах пришла к нему после того, как один из его подписчиков в TikTok попросил прислать снимки стоп. В июне Вудвиль зарегистрировался на сайте OnlyFans и за месяц заработал 100 фунтов стерлингов (около 6,7 тысячи рублей) на продаже своих фотографий. «Меня восхищает мысль о том, что мои ноги смогут оплачивать мои счета. Надеюсь, я стану миллионером», — признается британец.

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Тиктокер рассказал, что нередко сталкивается с непониманием в обществе, в частности, при входе в магазин или ночной клуб. По этой причине он хочет обратиться к властям, чтобы те смягчили отношение к тем, кто предпочитает ходить босиком.

Ранее в июле модель OnlyFans Натали Рейнольдс выгнали из магазина за попытку раздеться на камеру в торговом зале. На размещенных кадрах девушка позировала в облегающем комбинезоне, делая вид, что собирается снять его с плеч. После этого к ней подошел охранник и попросил покинуть помещение.

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Полина Гераскина
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