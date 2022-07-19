Завербованный украинской стороной россиянин арестован на пересечении границы под Брянском

Россиянин, которого завербовали вооруженные формирования украинской стороны, не смог пересечь границу: его задержали российские силовики в Брянской области. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 21-летний безработный Кирилл, житель Балакова Саратовской области, решил перейти на сторону противника — дистанционно вступил в некий легион «защитников Украины». Затем он решил перейти границу, однако в поселке Белая Березка Брянской области его задержали силовики. На данный момент фигурант арестован на десять суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ему грозит уголовное дело по факту участия в вооруженном формировании на территории другой страны. Максимальное наказание по такой статье УК РФ — 15 лет лишения свободы.

Ранее бойцы Росгвардии обнаружили оружие и личные дела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике. Среди найденного были ручные штурмовые гранатометы иностранного производства, более двух тысяч патронов, а также личные дела военнослужащих ВСУ.