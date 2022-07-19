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Россиянина приговорили за убийство девушки скородой

В Ростовской области россиянин получил шесть лет за убийство девушки в 1997 году

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Ростовской области к шести с половиной годам колонии общего режима приговорили 41-летнего жителя Новочеркасска Олега Филиппова за учиненную в 1997 году расправу над девушкой. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в феврале 1997 года вместе с двумя знакомыми из хулиганских побуждений мужчина забил до смерти сковородой и чугунной формой для выпечки 24-летнюю россиянку. После убийства злоумышленники вынесли тело из квартиры, расчленили и сбросили в мешках в реку Аксай.

Позже двое соучастников Филлипова были задержаны и получили значительные сроки. Ему же удалось сменить анкетные данные и долгое время незаметно жить за пределами Новочеркасска. В 2021 году его удалось задержать. Отмечается, что на момент совершения преступления мужчине не было 18 лет.

6 июля сообщалось, что в Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 9 человек, его искали 20 лет.

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Владимир Седов
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