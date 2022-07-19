Суд арестовал восьмерых участников бандитской разборки со стрельбой в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал восемь участников бандитской разборки со стрельбой, после которой в отдел полиции доставили 22 человека. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, суд арестовал на десять суток восьмерых мужчин, которых задержали при попытке вооруженного захвата парковки у жилого комплекса «Янтарная Долина». Их признали виновными в неповиновении полиции.

Ранее «Лента.ру» сообщала подробности вооруженной потасовки в Екатеринбурге: вечером 17 июля произошла драка со стрельбой. Через некоторое время на место происшествия прибыли правоохранители. Конфликт связан с жестоким избиением охранника в бизнес-центре «Манхэттен» ранее в тот же день. Драку со стрельбой отработали наряды городской полиции и представители подразделения по борьбе с организованной преступностью и бойцы спецподразделения «Гром». В общей сложности в местный отдел доставили 22 человека. У них изъяли несколько единиц травматического оружия, патроны, балаклавы, ножи и биты.

По мнению полиции Свердловской области, происшествие в «Мантхэттене» является частью длительного конфликта интересов: две управляющие компании пытаются любой ценой решить вопрос, кто будет обслуживать бизнес-центр.