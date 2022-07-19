В Госдуме отреагировали на дедлайн Украины по вступлению в ЕС

Депутат Белик назвал слова Кулебы о дедлайне Киева по вступлению в ЕС сотрясением воздуха

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что у Киева есть дедлайн по вступлению в Евросоюз (ЕС), являются сотрясанием воздуха. Об этом, реагируя на заявление политика, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, сообщают «Известия».

19 июля Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в ЕС. Политик отказался озвучить сроки дедлайна, объяснив, что оглашение конкретной даты может испугать Евросоюз.

«Все это делается для того, чтобы продемонстрировать населению погруженной в хаос страны, что Украину ждут в Евросоюзе. Правда, узнать срок окончания европейской интеграции Украины никому не представляется возможным, но новость есть, и ее с удовольствием подхватят и распространят пропагандистские украинские и западные СМИ», — считает депутат. По его словам, Украина как кандидат на вступление в ЕС останется площадкой для Запада, которая служит для противостояния с Россией.

Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС 17 июня. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС. Зеленский в ответ на решение ЕК назвал это событие историческим, подчеркнув, что этот шаг приблизит победу Украины.