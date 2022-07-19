Во Франции рассказали о попавших под новые санкции ЕС россиянах

Глава МИД Франции заявила, что под новые санкции ЕС против России попали 55 человек

Под новые санкции Европейского союза (ЕС) против России попали 55 человек. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает РИА Новости.

«Вчера (в Брюсселе — прим. "Ленты.ру") мы усилили санкции против РФ. Мы ввели запрет на импорт золота из России… Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», — рассказала она, не став озвучивать имена включенных в списки россиян.

Ранее издание EUobserver сообщило, что в черный список Евросоюза могут попасть 47 физических и восемь юридических лиц. В частности, ЕС может наложить санкции на всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдастанова, известного по прозвищу Хирург, а также на российского актера, художественного руководителя Московского Театра Олега Табакова Владимира Машкова и актера Сергея Безрукова.