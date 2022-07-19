Махачеву предрекли тяжелейший в карьере бой против Оливейры

Бывший боец Томсон заявил, что поединок с Оливейрой станет тяжелейшим в карьере Махачева

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Джош Томсон высказался о предстоящем поединке россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Его слова доступны на YouTube-канале Weighing In.

Он предрек Махачеву сложности в поединке за титул. «Я буду честен на все 100 процентов — это, без сомнений, тяжелейший бой в карьере Ислама, потому что угроза будет в каждом аспекте. В стойке — угроза, в партере — угроза», — заявил Томсон. Он отметил, что будет поддерживать россиянина.

Махачеву предстоит поединок за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионат (UFC) в легком весе. Схватка с Оливейрой пройдет в Абу-Даби 22 октября.

Оливейра — бывший чемпион UFC. Он был лишен пояса из-за проваленного взвешивания перед поединком против Джастина Гейджи, который он позже выиграл. Таким образом, бразилец не утратил пояс в бою.

Махачев одержал десять побед подряд в UFC. Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул. Махачев долгое время тренировался вместе с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым — бывшим чемпионом UFC в легком весе.