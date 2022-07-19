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В российском регионе захотели объявить режим ЧС из-за затяжных ливней

Правительство Приморья заявило, что может объявить региональный режим ЧС из-за ливней

Фото: Прокуратура Приморского края / Telegram

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня могут объявить в Приморье из-за последствий затяжных ливней. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Из-за разгула стихии режим ЧС действует в восьми муниципалитетах, на основе их введен межмуниципальный уровень чрезвычайной ситуации. Однако, по словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, после предварительного подсчета ущерба может быть объявлен ЧС регионального уровня», — рассказали в ведомстве.

Режим ЧС уже введен в Уссурийском, Дальнегорском городских округах, Кавалерово, Лазовском, Тернейском, Ольгинском, Чугуевском, Михайловском районах Приморья.

По последним данным, в результате наводнения подтоплено 18 домов и более 500 приусадебных участков, один дом разрушен и еще один признан аварийным. На 34 дорогах фиксируется 78 переливов, нет света в пяти селах. Последствия разгула стихии ликвидируют свыше 1000 человек и 500 единиц техники.

Ранее на видео попали плывущие по центру Нижнего Новгорода после сильного ливня машины. 18 июля город из-за непрекращающегося несколько часов ливня ушел под воду. На появившемся в сети видеоролике видно, как автомобили и общественный транспорт с трудом передвигаются по улицам российского города. Некоторые машины буквально сносит водными потоками.

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Марина Совина
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