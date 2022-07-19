Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Обвиняемому в убийстве по найму ректору российского вуза продлен арест до осени

Суд продлил арест до 25 октября ректору КФУ Гафурову, обвиняемому в убийстве по найму

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Басманный суд Москвы оставил под стражей ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, проходящего по уголовному делу об убийстве по найму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста фигуранта продлен до 25 октября. Тем самым, суд удовлетворил ходатайство следствия о прежней мере пресечения в виде заключения под стражей.

Ректора КФУ обвиняют в покушении на убийство, а также в убийстве с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В обоих случаях Гафуров, по мнению следствия, был подстрекателем.

Жертвой преступлений был депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.

Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
На Украине погиб отставной шведский военнослужащий
Треть россиян нашли у себя рак раньше врача
Осужденного за госизмену российского авиадиспетчера освободят из колонии
Стилистка назвала главные ошибки женщин при сборах в путешествие
Молящихся в утопающей из-за ливня машине российских детей сняли на видео
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего заместителя главы
Назван владелец замка Галкина и Пугачевой
В Израиле решили помочь российским иммигрантам вывести деньги из России
Раскрыто решение России по поставкам газа в Европу
Россия захотела получать деньги за нефть в валюте ОАЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.