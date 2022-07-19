Обвиняемому в убийстве по найму ректору российского вуза продлен арест до осени

Суд продлил арест до 25 октября ректору КФУ Гафурову, обвиняемому в убийстве по найму

Басманный суд Москвы оставил под стражей ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, проходящего по уголовному делу об убийстве по найму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Срок ареста фигуранта продлен до 25 октября. Тем самым, суд удовлетворил ходатайство следствия о прежней мере пресечения в виде заключения под стражей.

Ректора КФУ обвиняют в покушении на убийство, а также в убийстве с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В обоих случаях Гафуров, по мнению следствия, был подстрекателем.

Жертвой преступлений был депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.

Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.