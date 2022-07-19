Обвиняемому в убийстве по найму ректору российского вуза продлен арест до осени
Басманный суд Москвы оставил под стражей ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, проходящего по уголовному делу об убийстве по найму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Срок ареста фигуранта продлен до 25 октября. Тем самым, суд удовлетворил ходатайство следствия о прежней мере пресечения в виде заключения под стражей.
Ректора КФУ обвиняют в покушении на убийство, а также в убийстве с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В обоих случаях Гафуров, по мнению следствия, был подстрекателем.
Жертвой преступлений был депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.
Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.
ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 1990-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.