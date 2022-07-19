В ЛНР заявили о готовящейся на Украине мобилизации женщин

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что власти Украины готовятся мобилизовать женщин

Власти Украины готовятся мобилизовать женщин. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы. Офицера цитирует РИА Новости.

«Когда я ознакомился с некоторыми документами, обнаружил, что есть изменения в штатно-должностной структуре украинской армии и касаются они военно-учетных специальностей, которые раньше были только мужские. Сейчас все больше военно-учетных специальностей, по которым уже могут нести службу женщины», — заявил Марочко.

По его мнению, это говорит о том, что в ближайшее время мобилизация на Украине коснется и женщин. Офицер также отметил, что в распространяемых Киевом агитационных роликах все чаще стали появляться женщины, несущие военную службу.

Ранее стало известно, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужского пола получили право на отпуск по уходу за детьми. Ранее декретный отпуск был доступен только военнослужащим-женщинам.

С 1 октября на Украине женщин ряда профессий обяжут встать на воинский учет. В перечень вошли семь профессий и 14 специальностей, среди которых химия, биология, телекоммуникации, программное обеспечение и другие.