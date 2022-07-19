Главу украинского поселка обвинили в госизмене из-за неисполнения гимна

Le Monde: на Украине главу поселка Чабаны обвинили в госизмене из-за неисполнения гимна

На Украине главу поселка Чабаны Александра Киризлиева обвинили в государственной измене из-за того, что тот не стал исполнять национальный гимн во время заседания. Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, инцидент произошел в 2021 году. В ходе одного из заседаний в декабре Киризлиев заявил, что в стране «скоро все изменится», а на Украине «наконец-то появятся настоящие профессионалы». Позже, когда участники заседания начали петь гимн, он не встал и не присоединился к остальным.

«Киризлиев... исчез 4 февраля и обвиняется в том, что служил российским интересам... В его отношении было возбуждено дело за измену», — сообщают в издании, добавляя, что нынешнее местонахождение мужчины неизвестно.

Известно, что глава поселка состоял в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», деятельность которой ранее запретили на Украине. В Le Monde добавляют, что Киризлиев якобы до сих пор убеждает близких в том, что Россия — великая страна и она победит.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Алексей Симоненко находится в базе сайта «Миротворец» как «соучастник преступлений против Украины».