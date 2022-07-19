Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ханю ушел из спорта в 27 лет

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру в 27 лет

Японский фигурист Юдзуру Ханю, выступавший в одиночном катании, принял решение уйти из спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру в возрасте 27 лет. Ханю подчеркнул, что больше не будет участвовать в соревнованиях, однако не оставит тренировки на льду. «Я буду усердно работать, следуя своим идеалам», — пообещал японец. Ханю также поблагодарил своих фанатов.

На Олимпиаде в Пекине Ханю показал четвертый результат в мужском одиночном катании, оставшись без медалей. На выступлении японца сказалось падение при попытке исполнить четверной аксель в произвольной программе.

Ханю дважды выигрывал олимпийское золото в мужском одиночном катании — в 2014-м и 2018-м. Также японец дважды становился чемпионом мира. В 2016-м, выступая на Autumn Classic International, Ханю стал первым в истории фигурного катания, кому удалось выполнить четверной риттбергер.