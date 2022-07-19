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В России назвали замену ушедшему с рынка H&M

Бизнесмен Олег Воронин назвал марки из Китая и Турции заменой ушедшему из России H&M

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Владелец марки I Am Studio Олег Воронин назвал замену шведскому бренду одежды, обуви и аксессуаров H&M, который ранее ушел с российского рынка. Интервью с ним публикуют «Известия».

Предприниматель считает, что в стране нет альтернативы закрывающейся сети, поэтому ее торговые площади могут занять марки из Китая или Турции. «Бизнес H&M специфический, потому что магазины очень большие и не так много игроков могут захотеть занять подобные площади (...) Для зарубежных брендов это хорошая возможность сэкономить на вложениях, ведь помещения уже готовые», — уточнил он.

По мнению бизнесмена, шведскому ретейлеру придется договариваться с торговыми центрами, чтобы продлить арендные контракты на тот период, пока компания будет искать подходящего покупателя для своего бизнеса в России. «Если покупателя на магазины не найдется, то часть больших помещений бренд отдаст торговым центрам, которые разобьют их на маленькие и сдадут в аренду», — заключил собеседник издания.

Ранее стало известно, что H&M окончательно уйдет из России. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

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Майя Пономаренко
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