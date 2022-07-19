Впервые обнаружена спящая черная дыра за пределами Млечного Пути

Nature Astronomy: в Большом Магеллановом Облаке обнаружена спящая черная дыра

Международная группа астрономов впервые обнаружила спящую черную дыру звездной массы за пределами Млечного Пути, в Большом Магеллановом Облаке, в 160 тысячах световых лет от Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Черные дыры звездной массы образуются, когда массивные звезды достигают конца своей жизни и коллапсируют под действием собственной гравитации. В двойной системе, состоящей из двух звезд, вращающихся вокруг друг друга, этот процесс оставляет после себя черную дыру на орбите со светящейся звездой-компаньоном. Черная дыра является спящей, если она не излучает высокие уровни рентгеновского излучения.

Чтобы найти черную дыру VFTS 243, команда изучила почти 1000 массивных звезд в районе туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке в поисках тех, у которых могут быть черные дыры в качестве компаньонов. Идентифицировать эти спутники как черные дыры чрезвычайно сложно, поскольку существует множество альтернативных возможностей. Однако, по мнению ученых, VFTS 243 является наиболее многообещающим кандидатом в спящие черные дыры.