Госдеп пригрозил Ирану санкциями за передачу России беспилотников

Госдеп США пригрозил Ирану санкциями стран по всему миру за передачу России беспилотников

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс пригрозил Ирану санкциями в случае передачи России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

«Любая подобная передача повлечет санкции, которые можем ввести мы, и возможно, санкции со стороны стран по всему миру. Мы продолжаем следить за ситуацией», — заявил представитель Госдепа.

В июле глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя информацию о продаже иранской стороной беспилотников России, заявил, что Тегеран не помогает ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт на Украине.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о намерении Ирана передать России до нескольких сотен БПЛА.

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