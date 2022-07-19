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Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего заместителя главы

РБК: Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего замглавы Иванова

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов может вернуть в госкорпорацию Александра Иванова, который дважды занимал пост первого заместителя главы госкорпорации. Иванов является членом коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в космической отрасли и ВПК.

Сейчас у главы «Роскосмоса» два первых заместителя — Юрий Урличич, который отвечает за перспективные проекты и развитие орбитальной группировки, и отвечающий за экономику и финансы Максим Овчинников.

«Иванов уже приезжал в «Роскосмос», где провел совещание. Предполагается, что он займет место Урличича, а Овчинников сохранит свою должность», — сообщил один из источников РБК, отметив, что распоряжение о назначении Иванова пока не подписано.

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Также источники сообщили, что свой пост покинул заместитель гендиректора госкорпорации по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Роскосмоса». В окружении гендиректора «Роскосмоса» от комментариев отказались.

15 июля стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса». Новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, который занимал пост вице-премьера.

В тот же день Борисов встретился с руководством госкорпорации. Он отметил, что Россия продолжит работу над Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и перспективными ракетами.

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Даниил Иринин
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