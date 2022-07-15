Юрий Борисов встретился с руководством «Роскосмоса»

Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов встретился с руководством госкорпорации

Новый генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов встретился с руководством госкорпорации. Его назначили на должность главы корпорации в пятницу. Об этом сообщает ТАСС.

«Коллеги, в вашем присутствии хочу сказать слова благодарности Дмитрию Олеговичу Рогозину. За четыре года работы в качестве генерального директора госкорпорации сделано достаточно много. Сам тот факт, что за более чем три года не случилось ни одной серьезной аварии, говорит о многом», — сообщил он. Также Борисов добавил, что начаты «пионерские» работы, которые не могли стартовать многие годы.

Отмечается, что госкорпорация определилась с необходимостью создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и техническими аспектами перспективных носителей. Борисов отметил, что начатые проекты необходимо довести до результата, который станет «витриной достижений корпорации». По его словам, Россия продолжит проект создания РОСС и перспективных ракет.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Новым руководителем госкорпорации стал Юрий Борисов, который занимал пост вице-премьера. В тот же день бывший руководитель госкорпорации поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу.

В июне Дмитрий Рогозин сообщил, что РОСС создадут на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов.