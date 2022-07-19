Стали известны последствия обстрела Каховской ГЭС украинскими войсками

В Новой Каховке сообщили о повреждении диспетчерской судоходного шлюза ГЭС из-за обстрела

Власти Новой Каховки сообщили, что в результате украинского обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) получила повреждения диспетчерская судоходного шлюза. Об последствиях атаки рассказал пресс-секретарь Каховской районной администрации Виктор Васильев, пишет ТАСС.

По его словам, повреждение шлюза приведет к тому, что все судоходство по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок. Васильев также отметил, что в результате обстрела был перебит магистральный газопровод, в результате чего без газа осталась половина правобережья Херсонской области.

18 июля стало известно, что украинские войска нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области. В результате повреждения газопровода возник пожар, который позже был потушен.

