Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стали известны последствия обстрела Каховской ГЭС украинскими войсками

В Новой Каховке сообщили о повреждении диспетчерской судоходного шлюза ГЭС из-за обстрела

Фото: РИА Новости

Власти Новой Каховки сообщили, что в результате украинского обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) получила повреждения диспетчерская судоходного шлюза. Об последствиях атаки рассказал пресс-секретарь Каховской районной администрации Виктор Васильев, пишет ТАСС.

По его словам, повреждение шлюза приведет к тому, что все судоходство по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок. Васильев также отметил, что в результате обстрела был перебит магистральный газопровод, в результате чего без газа осталась половина правобережья Херсонской области.

18 июля стало известно, что украинские войска нанесли удар в район Каховской ГЭС в Херсонской области. В результате повреждения газопровода возник пожар, который позже был потушен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Алиев обвинил ЕС в клевете на азербайджанцев в Карабахе
Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом
Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
Роскомнадзор обвинил YouTube в «целенапревленной деструктивной работе» в России
Посетитель оставил официантке 169 тысяч рублей чаевых
В Москве упали цены на квартиры в новостройках
Полякам раздадут по 640 долларов из-за дорогого угля
В США приготовились ввести режим чрезвычайной ситуации
КНДР поможет восстановить Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.