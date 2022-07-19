Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское лучшими условиями

Гроссмейстер Сергей Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское. Его слова приводит ТАСС.

Шахматист рассказал, что с 12 до 19 лет жил и тренировался в Крыму, однако условия не позволяли ему развиваться профессионально. «Каждый раз приходилось приглашать тренеров. Чаще из России, иногда — с Украины. Это было накладно и сложно, а главное — не сравнимо с Москвой», — заявил он. Карякин добавил, что Российская шахматная федерация создала для него лучшие условия.

21 марта комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Россиянина лишили возможности выступить на турнире претендентов, который прошел с 16 июня по 7 июля 2022 года. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины.

Сергей Карякин получил российское гражданство в июле 2009 года. В 2016 году он одержал победу в турнире претендентов, однако проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира.