Смертельность обнаруженного в России подвида омикрона «кентавр» оценили

Иммунолог Крючков заявил, что «кентавр» может быть смертельнее других подвидов омикрона

Подвид омикрон-штамма коронавируса «кентавр» может оказаться смертельнее других вариантов штамма. Кроме того, он более заразен, чем его предшественники, потому его распространение в России вызывает серьезную настороженность, заявил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков.

В Москве выявили пять случаев подвида омикрон-штамма коронавируса «кентавр», сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве рассказали, что это первые случаи нового подвида COVID-19 в России. Стало известно, что они были выявлены в июле с помощью анализов. У всех заболевших россиян инфекция протекает в легкой форме. Их состояние не потребовало госпитализации.

Появление «кентавра»

«"Кентавр" — это очередной новый вариант омикрона, выявленный в Индии в конце мая и теперь активно распространяющийся в Европе, — рассказал Крючков. — Исходный вариант омикрона ВА.1 сменился на ВА.2, вместе они сформировали две большие волны заболеваемости, которые переходили из одной в другую. Потом появился вариант ВА.3, но оказалось, что имеющиеся свойства не давали ему никаких значимых преимуществ, потому вскоре его сменили ВА.4 и ВА.5».

ВА.5, по словам иммунолога, оказался самым сильным вариантом, способным успешно обходить сформированный иммунитет. Кроме того, ряд исследователей заявляет о возросшей патогенности подвида, хотя, как отметил Крючков, эти данные требуют дальнейшего обсуждения.

«И, наконец, в мае появился "кентавр" и начал очень эффективно вытеснять своих предшественников. На сегодняшний день сложно предугадать, сумеет ли он вытеснить ВА.5, сказать можно только то, что они сопоставимы и по заразности, и по патогенности. Очевидно, что у него есть некоторые преимущества в обходе иммунитета, другие особенности, но пока это просто очередная волна, которая активно распространяется», — считает собеседник «Ленты.ру».

Самым тревожным является то, что ситуация очень плохо контролируется. Вирус усиливается, появляются все новые подвиды, мы не понимаем, что происходит по другим веткам эволюции, по той же дельте, которая более смертельна. Эволюция продолжается, могут появляться все новые, в том числе и патогенные варианты Николай Крючков иммунолог

Факторы эволюции

Дальнейшая ситуация с распространением коронавируса, как объяснил Крючков, будет зависеть от того, по какой линии эволюции пойдет вирус. Контролировать это практически невозможно.

«Существует несколько ключевых факторов, от которых зависит эволюция. Прежде всего, это заразность. Семимильными шагами она уже вряд ли будет расти, максимум, продолжит увеличиваться от варианта к варианту на 10-15 процентов. Далее — адаптация и обход специфического иммунитета, здесь возможности уже огромные. И третий, но не ключевой параметр, — это патогенность и летальность», — перечислил Крючков.

Опасность, по его словам, состоит в том, что, поскольку этот фактор не является ключевым, он может «гулять» в достаточно широких параметрах. Не исключено, что уже в ближайшие месяцы появится новая, более патогенная линия.

Мы можем управлять только темпом мутации за счет введения ограничений и снижения количества заражающихся. Но, поскольку в мире только небольшое количество стран придерживается жестких мер, контроль ослабевает. Где-то спасает вакцинация Николай Крючков иммунолог

Летальность уже появившегося в России «кентавра» он оценивает приблизительно в 0,6 процента, что выше, чем у предыдущих вариантов омикрона.

«ВА.2 давал летальность на уровне примерно 0,4 процента, при этом в странах с большим числом вакцинированных летальность была еще ниже, на уровне сезонного гриппа. У нас она составляла где-то полпроцента. У "кентавра", если он действительно увеличил патогенность, она может составлять примерно 0,6 процента. Но при этом нужно помнить, что он еще и более заразен», — заключил Крючков.

14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в России из-за подвидов омикрона. Однако, по ее словам, их распространение не приведет к более тяжелому течению болезни.

В свою очередь, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что пик новой вспышки COVID-19 может произойти уже осенью. Он уточнил, что в это время года растет число всех заболеваний, которые распространяются воздушно-капельным путем.