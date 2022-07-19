Вирусолог оценил вероятность появления более тяжелой формы коронавируса

Вирусолог Чепурнов допустил эволюцию коронавируса в сторону утяжеления течения болезни

Коронавирус может эволюционировать в сторону утяжеления течения болезни или послеинфекционного периода, несмотря на то, что, как правило, большинство инфекций потенциально становятся менее опасными для человека. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30 процентов. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Увеличение этого показателя зафиксировано в 68 регионах. При этом в 22 субъектах увеличение заболеваемости выше, чем в среднем по стране.

Ученые утверждают, что чем быстрее распространяется вирус, чем чаще он передается от человека к человеку, тем выше риск мутаций, предугадать последствия которых зачастую оказывается невозможно.

Эволюционные тренды

«Чтобы выбиться и захватить территорию, любой новый штамм вируса должен обладать существенным преимуществом, которое поможет ему в достижении этой цели, — сказал Чепурнов. — В случае с омикроном главным его преимуществом было то, что он заражал намного быстрее, чем его предшественники. Другое дело, что ускорение приобрело такие масштабы, что потенциал дальнейшего увеличения скорости оказался почти исчерпан».

Впрочем, мне казалось, что потенциал был исчерпан еще тогда, когда появился омикрон. Но теперь мы видим, что появляются дополнительные варианты этого штамма, которые заражают и распространяются еще быстрее. Но я думаю, что мы близки к точке в дальнейшей эволюции в сторону большей заразности Александр Чепурнов вирусолог

Вирусолог допустил небольшие колебания числа больных в ту или иную сторону, но выразил уверенность в том, что болезнь уже скоро приобретет сезонный характер. Вопрос только в том, на какие пики будет подниматься заболеваемость.

Другим важным вопросом Чепурнов считает сроки проведения вакцинации, соглашение по которым так и не было достигнуто в мире.

«И у нас, и на Западе говорили о том, что прививаться необходимо раз в полгода. Но, на мой взгляд, это слишком часто, особенно с учетом того, что у нас достаточно большая когорта тех, кто и переболел, и был вакцинирован. Мы видим, что прививка в любом случае не защищает от болезни. Только от тяжелого ее течения», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Негативные сценарии эволюции

Чепурнов объяснил, что эволюция вируса всегда идет в сторону способности захватить как можно большую территорию. Это достигается либо с помощью темпов распространения, либо с помощью скоростью развития инфекции. Именно такой вариант реализовался в случае с омикрон-штаммом коронавируса, существует высокая вероятность, что данный тренд сохранится и дальше. Главное — чтобы к нему не прибавились неприятные замены в свойствах вируса.

«Эти изменения могут привести к утяжелению инфекции, к более тяжелым ее проявлениям в послеинфекционный период. Мы помним, что все проблемы с коронавирусом начинались с легких, но позже стало очевидно, что пошло и увеличение количества диабетических проблем в постинфекционный период. Что поражается эндотелий, то есть выстилающая ткань сосудов, а значит, страдает сердечно-сосудистая система, нервная система», — перечислил Чепурнов.

Мы не можем предугадать, по какому пути пойдет вирус. У большинства инфекций течение болезни постепенно облегчается, так что велика вероятность, что коронавирус превратится в обычное сезонное заболевание без тяжелых последствий. Но говорить об этом с уверенностью нельзя Александр Чепурнов вирусолог

Ранее стало известно, что новый омикрон-штамм коронавируса под названием BA.5 может быть худшей и самой заразной из вариаций этой болезни, предупредили американские врачи. О причинах опасаться нового штамма они заявили в беседе с ABC.

По словам врача из Калифорнийского университета Питера Чин-Хонга, при этом штамме тесты часто показывают ложноотрицательный результат, вследствие чего есть риск упустить болезнь на ранней стадии. Вторая причина опасаться этого штамма — его заразность: центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что он как минимум на 20 процентов более заразен, чем другие варианты коронавируса.