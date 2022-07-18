Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30 процентов

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России на 30% за неделю

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30 процентов. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Увеличение этого показателя зафиксировано в 68 регионах. При этом в 22 субъектах увеличение заболеваемости выше, чем в среднем по стране.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2 процента», — говорится в заявлении оперштаба.

За прошедшие сутки выявлено 4548 новых случаев коронавируса. Госпитализировано 575 человек, умерли 35 пациентов. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

