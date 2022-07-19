Россиянам назвали способы узнать секреты квартиры и ее владельцев перед покупкой

Юрист Данилов: при покупке квартиры следует проверить данные о жилье и его владельцев

Зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм» назвал способы узнать секреты квартиры и ее владельцев перед ее покупкой.

Юрист пояснил, что перед покупкой объекта недвижимости следует проверить как приобретаемую квартиру, так и ее продавцов. Так, если в отношении продавца будет возбуждено дело о банкротстве, то финансовый управляющий может оспорить сделку и квартиру придется отдать, а вернуть деньги будет проблематично.

При покупке квартиры по договору долевого участия (ДДУ) следует проверить данные в Единой информационной системе жилищного строительства. На сайте наш.дом.рф нужно застройщика и посмотреть проектную декларацию, градостроительный план участка, разрешение на строительство, заключение экспертизы проектной документации, наличие наличия прав застройщика на земельный участок, проект договора участия в долевом строительстве, а также фотографии возводимых объектов.

Данилов напомнил, что не лишним будет проверить и информацию о застройщике-юридическом лице — сведения о его госрегистрации на сайте ФНС. Если он действительно существует, и его не собираются ликвидировать, то нужно проверить базу данных исполнительных производств и картотеку судебных дел.

Что касается продавцов вторичного жилья следует проявить максимальное внимание к судебным историям, в том числе, к наличию судимости и задолженностей исполнительным производствам. Эту информацию надо проверять на сайтах районных судов, Мосгорсуда и Верховного суда. Кроме того, продавца надо поискать в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Кроме того, важно запросить необходимую документацию у продавца напрямую, заключил Данилов.

Ранее финансовый эксперт Алексей Лашко в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл способы сэкономить при покупке квартиры в ипотеку. Так, чтобы существенно сэкономить средства при покупке недвижимости, покупателю стоит обратить внимание на предложения с хорошим ремонтом, а также проанализировать, какие действующие кредиты есть у человека и принять решение о скорейшем их погашении. Кроме того, стоит помнить о возможности рефинансирования ипотеки.

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