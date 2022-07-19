Литвинова поддержала теннисистку Касаткину после каминг-аута

Рената Литвинова назвала каминг-аут теннисистки Дарьи Касаткиной мужественным поступком

Актриса и режиссер Рената Литвинова поддержала теннисистку Дарью Касаткину после каминг-аута. Пост на эту тему появился в ее Telegram-аккаунте.

Артистка назвала поступок спортсменки мужественным, а саму Касаткину сильным и цельным человеком, который выбрал осознанную свободу в сложное время.

«Говорила вчера с Дашей, мое уважение. Еще увидимся и будем свидетелями ее побед!» — написала Литвинова.

18 июля Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Спортсменка заявила, что у нее есть девушка. «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько, но самое главное — жить в комфорте с собой. На остальных пофиг должно быть», — поделилась она.

Теннисистка отметила, что ориентация — это не выбор, поскольку никто бы не хотел усложнять себе жизнь. Она также предположила, что в ближайшее время в России не изменится отношение к ЛГБТ-сообществу.