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В МИД оценили необходимость участия Великобритании в вывозе зерна с Украины

Замглавы МИД Вершинин заявил, что участие Лондона в вывозе зерна с Украины не требуется

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Участие каких-либо других государств, кроме России, Турции и Украины, в операции по вывозу украинского зерна через Черное море не требуется. Так оценил необходимость участия Великобритании в этом процессе замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трех странах и содействии со стороны ООН», — заявил дипломат. Так он ответил на вопрос о вероятности привлечения Лондона к участию в этой операции.

13 июля в Стамбуле прошла встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна. Переговоры проходили на территории одного из турецких военных объектов, прессу не допустили для освещения мероприятия.

Виктория Кондратьева
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