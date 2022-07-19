Украинский канал показал видео Мэддисона в сюжете о дефиците продуктов в России

Украинский канал рассказал про дефицит продуктов в РФ с помощью отрывков стрима Мэддисона

Украинский телеканал «Интер» рассказал о том, что в России якобы возник дефицит продуктов питания, используя отрывки из стрима популярного российского видеоблогера и стримера Ильи Мэддисона (настоящее имя Илья Давыдов). Сюжет доступен на YouTube-канале «Интер».

В сюжете под названием «Снова "голодные 90-е": в России заканчиваются привычные продукты питания» рассказывается об уходе из страны производителей, а также о том, что российские аналоги популярных продуктов якобы обладают более низким качеством. Чтобы подтвердить утверждения о грядущем продовольственном кризисе, украинские журналисты показали фрагменты из стрима Мэддисона.

Украинский телеканал представил стримера как «обозревателя еды». В сюжете использовались отрывки из его обзора еды ресторана «Вкусно — и точка», в котором стример также попробовал напиток «Байкал».

«Вот это репортаж! Сильная журналистика, ничего не скажешь. И ведь люди смотрят такие новости, верят всему, что им говорят. А ведь на самом деле я сказал, что "Байкал" вкусный и его приятно пить, чего из репортажа никак не понять», — прокомментировал выпуск Мэддисон.

Мэддисон приобрел известность в Рунете благодаря юмористическим видеообзорам компьютерных игр, фильмов и рекламных роликов. В декабре 2019 года блогер вступил в партию ЛДПР.