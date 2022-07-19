Высокопоставленного сотрудника Минобороны осудили на 2,5 года за мошенничество

В Москве суд дал 2,5 года советнику департамента Минобороны Лопатину за мошенничество

Останкинский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года лишения свободы ведущего советника департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина за покушение на мошенничество в крупном размере. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщила помощник председателя суда Кристина Явкина.

В апреле 2021 года Лопатин за вознаграждение договорился создать условия для беспрепятственной оплаты гендиректором коммерческой организации авиационной техники в рамках госконтракта. 7 декабря 2021 года предприниматель передал требуемое от него оборудование на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

9 декабря 2021 правоохранители задержали высокопоставленного сотрудника и отправили под домашний арест. Его обвиняли в получении взятки, однако суд переквалифицировал действия Лопатина как покушение на мошенничество.