Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Высокопоставленного сотрудника Минобороны осудили на 2,5 года за мошенничество

В Москве суд дал 2,5 года советнику департамента Минобороны Лопатину за мошенничество

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Останкинский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года лишения свободы ведущего советника департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина за покушение на мошенничество в крупном размере. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщила помощник председателя суда Кристина Явкина.

В апреле 2021 года Лопатин за вознаграждение договорился создать условия для беспрепятственной оплаты гендиректором коммерческой организации авиационной техники в рамках госконтракта. 7 декабря 2021 года предприниматель передал требуемое от него оборудование на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

9 декабря 2021 правоохранители задержали высокопоставленного сотрудника и отправили под домашний арест. Его обвиняли в получении взятки, однако суд переквалифицировал действия Лопатина как покушение на мошенничество.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Европа захотела смягчить санкции ради экспорта российского продовольствия
В России появились vmoji
Дагестанского экс-футболиста Премьер-лиги задержали в Москве за мошенничество
Слуцкий рассказал об условиях России при возобновлении переговоров с Украиной
Россияне массово заинтересовались новым форматом путешествий по стране
Верховная Рада одобрила гарантии поляков на Украине
Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию
Прическу принца Гарри высмеяли в сети со словами «неряшливая швабра»
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Депутат Госдумы рассказал о домогательствах «голубых» в подростковом возрасте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.