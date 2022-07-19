В ДНР заявили об уничтожении корректировщика американской гаубицы

Народная милиция ДНР уничтожила корректировщика американских гаубиц М777 под Донецком

Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировали корректировщика Вооруженных сил Украины (ВСУ), который наводил американские гаубицы М777 по объектам в населенных пунктах Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком. Об этом сообщает РИА Новости.

Корректировщика уничтожили во вторник, 19 июля, под Авдеевкой огнем противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс» 9-го полка НМ ДНР. ПТРК «Конкурс» создан для уничтожения бронетехники и фортификационных сооружений, дальность стрельбы достигает четырех километров.

14 июля в Луганской народной республике подтвердили первый захват гаубицы М777. Вскоре в республике рассказали, что американское орудие отправят в музей в качестве экспоната или будут использовать на суде как вещественное доказательство преступлений, совершаемых украинским правительством.