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В ДНР заявили об уничтожении корректировщика американской гаубицы

Народная милиция ДНР уничтожила корректировщика американских гаубиц М777 под Донецком

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировали корректировщика Вооруженных сил Украины (ВСУ), который наводил американские гаубицы М777 по объектам в населенных пунктах Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком. Об этом сообщает РИА Новости.

Корректировщика уничтожили во вторник, 19 июля, под Авдеевкой огнем противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс» 9-го полка НМ ДНР. ПТРК «Конкурс» создан для уничтожения бронетехники и фортификационных сооружений, дальность стрельбы достигает четырех километров.

14 июля в Луганской народной республике подтвердили первый захват гаубицы М777. Вскоре в республике рассказали, что американское орудие отправят в музей в качестве экспоната или будут использовать на суде как вещественное доказательство преступлений, совершаемых украинским правительством.

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Василий Мека
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