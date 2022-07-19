Стало известно о хакерских атаках на российские АЭС

В «Росэнергоатоме» сообщили о неоднократных кибератаках на инфраструктуру российских АЭС

Хакеры неоднократно пытались атаковать инфраструктуру российских АЭС, сообщил во время пресс-конференции заместитель генерального директора «Росэнергоатома», директор Кольской АЭС Василий Омельчук. О масштабных атаках на электростанции стало известно «Газете.Ru».

По словам Омельчука, хакеры проводили кибератаки на «Росатом» и, в частности, на его подразделение «Росэнергоатом», которое является оператором российских АЭС. Однако специалисты госкорпорации успешно отражают их.

«Мы эти атаки перехватываем на дальних подступах. Мы работали на опережение и давно сделали безопасной свою IT-инфраструктуру, как технологическую, так и управленческую. Поэтому к нам не пробиться, у нас очень мощное шлюзование, несколько барьеров, и физических, и интеллектуальных. Поэтому проблем нет у нас. Мы об этом уже позаботились», — сообщил замгендиректора концерна.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что против РФ развязали масштабную кибервойну. По словам главы государства, с началом спецоперации России на Украине атаки на российскую информационную инфраструктуру стали «более острыми и серьезными».

В мае российский видеохостинг Rutube столкнулся с самой сильной кибератакой за всю историю существования. В результате сервис был недоступен в течение нескольких дней. 23 июня интенсивным кибератакам подвергся портал госуслуг. 28 июня хакеры взломали сайт Росреестра и разместили на нем информацию о Дне конституции Украины.