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Стало известно об очередном обмене телами погибших военных на Украине

Член ВГА Запорожья Рогов сообщил об обмене телами погибших военных по формуле «45 на 45»

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что между Россией и Украиной в регионе состоялся очередной обмен телами погибших военных. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам Рогова, обмен прошел по формуле «45 на 45». Процедура состоялась между населенными пунктами Васильевка и Каменское. Член ВГА пояснил, что все эти военные погибли на мариупольском направлении.

«Режим Зеленского долго не давал согласие на обмен», — добавил Рогов.

О предыдущем обмене телами погибших военнослужащих сообщалось 28 июня. Тогда Россия передала Украине тела 46 погибших, в том числе 21 военнослужащего, которые находились на территории мариупольского завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Антон Похиляк
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