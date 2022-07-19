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Верховная Рада одобрила гарантии поляков на Украине

Верховная Рада приняла закон о гарантиях граждан Польши на Украине в первом чтении

Фото: РИА Новости

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о предоставлении гражданам Польши правовых и социальных гарантий на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Одобренный законопроект, в поддержку которого был отдан 321 голос, предусматривает предоставление полякам и членам их семей возможности легального пребывания на Украине в течение 18 месяцев с момента принятия закона. Кроме того, граждане Польши получают право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории республики и некоторые социальные выплаты по украинскому законодательству.

Закон о предоставлении польским гражданам особого статуса в Верховную Раду внес президент Украины Владимир Зеленский 11 июля. Его польский коллега Анджей Дуда назвал этот поступок «символическим приглашением».

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