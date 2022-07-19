42-летняя россиянка попала в больницу из-за проблем с почками и родила

В Омске 42-летняя женщина попала в больницу из-за проблем с почками и родила ребенка

В Омске 42-летняя женщина попала в больницу из-за проблем с почками и родила ребенка. Об этом сообщает портал NGS55.RU.

Россиянка обратилась к врачам приемного отделения БСМП № 1 с жалобами на боли в пояснице и животе. Медики поставили ей предварительный диагноз «почечная колика».

Внезапно в приемном отделении больницы у 42-летней жительницы Омска начались схватки. Врач-уролог Илья Аристархов отметил, что пациентку сразу же поместили в реанимационный зал.

«У нее уже произошло раскрытие матки, была видна головка ребенка, поэтому речи о том, чтобы везти ее в роддом, не было. Дежурная бригада приняла роды у нас в клинике», — уточнил он.

Женщина призналась врачам, что появление ребенка стало для нее полной неожиданностью. Объемного живота у россиянки не было, в женскую консультацию она не ходила, а отсутствие регулярного цикла списывала на возраст.

Появившийся на свет младенец стал третьим ребенком в семье жительницы Омска.

Ранее в Ставрополе женщина выпала из окна родильного дома. До этого россиянка родила здорового ребенка.

После случившегося женщину доставили в больницу с различными травмами. Следователи организовали проверку.