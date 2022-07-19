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В Эстонии захотели лишать гражданства за службу в России

Postimees: в Эстонии узаконили лишение гражданства по натурализации за службу в России

Фото: Thomas Balagula / Shutterstock

Власти Эстонии захотели лишать гражданства, полученного путем натурализации, за службу в России. Об этом сообщает Postimees.

Согласно принятым поправкам в Рийгикогу — государственном собрании страны — правительство может аннулировать гражданство по натурализации за государственную или военную службу в других странах, представляющих угрозу общественному порядку и национальной безопасности для Эстонии.

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Алевтина Запольская
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