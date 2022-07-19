В Тамбовской области пройдет фестиваль пирогов

На фестивале пирогов в Ржаксинском районе пройдет ярмарка сувениров и дегустация выпечки

В Ржаксинском районе Тамбовской области 30 июля пройдет фестиваль пирогов. Об этом сообщается на официальном туристическом портале региона.

На фестивале местные кулинары представят разнообразную выпечку: классические русские большие пироги, порционные пирожки, открытые и закрытые пироги с разными начинками, печеные, слоеные и жареные, ватрушки и рыбники.

Гости праздника смогут не только продегустировать пироги, но и поучаствовать в мастер-классах. Для посетителей также пройдут выступления скоморохов и ярмарка оригинальных сувениров. Для детей организуют театрализованную программу, зону с аттракционами, аниматорами и аквагримом.

Кроме того, всех желающих приглашают отправиться на экскурсию в храм Пресвятой Богородицы и Ржаксинский краеведческий музей, и посетить лимонадный завод, где можно будет понаблюдать за процессом производства классического и грушевого лимонада.

Ранее в июле сообщалось, что в Костромской области проведут фестиваль сыра. Продукцию на ярмарку привезут более 50 предприятий из разных регионов страны. Костромские рестораторы проведут для посетителей мастер-классы по гастрономической культуре, а также поделятся секретами приготовления блюд из сыра, а также приготовят угощения из полюбившегося всем продукта.