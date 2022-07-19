Полоз-альбинос напугал жильцов дома в российском городе
В одном из многоквартирных домов Тулы жильцов напугал полоз-альбинос. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зооэкзотариум российского города.
Там рассказали, что инцидент произошел в доме на улице Макаренко. Одна из жильцов заметила змею белого цвета в подъезде и рассказала об этом соседям. В итоге они решили обратиться в службу спасения и в экзотариум.
Специалисты обеих служб прибыли на место одновременно. Они установили, что обнаруженная рептилия является молодым бычьим полозом-альбиносом и не представляет опасности для людей.
«Теперь бычья змея будет находиться на карантине у наших специалистов и ждать обращения от своего хозяина», — рассказали в экзотариуме.
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