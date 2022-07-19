В США сообщили о поражении Байдена в битве за Украину

Полковник Дуглас Макгрегор: президент США Джо Байден проигрывает битву за Украину

Президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. Об этом заявил полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для издания The American Thinker.

По его словам, НАТО находится на последнем издыхании. «И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — подчеркнул он.

Макгрегор сообщил, что проблема Североатлантического альянса заключается в экономических трудностях из-за антироссийских санкций США, которые грозят Европе экономическим Армагеддоном.

Полковник отметил, что в настоящее время Германия, которая является ключевой страной НАТО, испытывает большие трудности.

Макгрегор подчеркнул, что политика американских властей опасна. По его словам, жители США и Европы «уже злятся на своих робких и бестолковых».

Ранее Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен», связав его с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.