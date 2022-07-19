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Мариупольский порт начал активно готовиться к отправке зерна

В администрации порта Мариуполя рассказали об активной подготовке к экспорту зерна

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Порт Мариуполя начал активную подготовку к экспорту зерна, сообщает во вторник, 19 июля, Донецкое агентство новостей со ссылкой на администрацию порта.

«Как раз идет уборка урожая и потом пойдет очень интенсивная работа по вывозу зерна. Готовятся емкости под зерно, техника перегрузочная: грейферы, другие специальные приспособления. Электроэнергию проверяем, чтобы все было исправно, и когда придут суда, мы начали интенсивно работать», — рассказал представитель порта. Он также отметил, что первое судно под зерно может прийти уже на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Россия, Украина, Турция и ООН приняли решение создать Координационный центр для контроля вывоза зерна из портов на подконтрольной Украине территории. Следующий этап переговоров, на котором стороны планируют обсудить детали договоренностей, должен состояться 20-21 июля.

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