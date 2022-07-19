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Посольство России обратилось за разъяснениями в МИД Индии после задержания судна

Посольство России обратилось за разъяснениями в МИД Индии после задержания судна в Кочине

Фото: Sivaram V / Reuters

Посольство России в Индии знает о задержании российского сухогруза в индийском порту Кочин, на борту которого был груз военного назначения для Военно-морских (ВС) сил Индии. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипведомства.

«По предварительной информации, эти действия связаны с исковым требованием эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU, заявившей о якобы существующей у владельцев судна задолженности», — отмечается в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что суд разрешил разгрузку вооружений, так как сам груз не имеет отношения к иску, ситуацию на контроле держит Генконсульство России в Ченнаи. Также за официальным разъяснением ведомство обратилось в МИД Индии, попросив обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа.

19 июля российское судно MV MAIA-I с оружием для ВС Индии арестовали по судебному ордеру. Иск к владельцам сухогруза подала эстонская компания берегового обслуживания Bunker Partner OU. Согласно иску, они не заплатили около 24 тысяч долларов за заправку топливом. Суд штата Керала разрешил разгрузку во время ареста экипажа, поскольку к предмету иска содержимое судна отношения не имело.

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Варвара Кошечкина
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